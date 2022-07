Eden Hazard révèle le nom de son adversaire le plus coriace en Angleterre : "L'un des meilleurs du moment"

L'ancien joueur de Chelsea a donné le nom d'un défenseur anglais.

Questionné par le média ESPN UK à propos du joueur le plus fort qu'il a dû affronter lorsqu'il jouait à Chelsea, Eden Hazard a donné après quelques secondes d'hésitation le nom de Kyle Walker.

Le Brainois s'est montré élogieux envers l'ancien joueur de Tottenham, désormais à Manchester City aux côtés d'un certain Kevin De Bruyne, toujours avec la pointe d'humour qu'on lui connait. "Il est fort, il est rapide. Je suis aussi fort et rapide mais il est plus fort que moi et il est plus rapide que moi ! (rires). En tant que latéral droit, je pense qu'il est l'un des meilleurs du moment."

Arrivé de Lille en 2012, Eden aura disputé 351 matchs avec Chelsea, aura inscrit 110 buts et délivré 92 passes décisives. Avec les Blues, il aura notamment gagné deux fois la Premier League.