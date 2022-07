Une page se tourne : la "Mannschaft", c'est terminé !

Voilà une décision qui ne fera pas que des heureux. La fédération allemande a décidé de mettre un terme au surnom "die Mannschaft", si emblématique.

Ne dites plus "Die Mannschaft" : ce surnom, officiel depuis 2015 et utilisé depuis longtemps pour désigner l'équipe nationale d'Allemagne, a été supprimé cette semaine par la fédération allemande. Une décision prise suite à un sondage, qui a révélé que beaucoup d'Allemands trouvent ce surnom trop arrogant et méprisant pour les adversaires. "Die Mannschaft" signifie "L'équipe", dans le sens de "la seule et unique équipe", ce qui paraît donc prétentieux aux oreilles de certains.

Une chose est sûre : les commentateurs et observateurs n'arrêteront pas de sitôt, eux, d'utiliser ce terme pour désigner l'équipe nationale allemande...