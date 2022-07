Arthur Theate fait ses adieux à Bologne : "Je suis arrivé comme un homme, je pars comme un lion"

Après une première et seule saison réussie à Bologne, le défenseur des Diables Rouges a décidé de relever le défi du Stade Rennais.

La nouvelle est tombée aujourd'hui : Arthur Theate est un joueur de Rennes. L'ancien défenseur d'Ostende s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Bretons. Recruté par Bologne l'été dernier, il est déterminé à monter les échelons à toute vitesse.

Sur son compte Twitter, Theate a tenu à remercier le club de Bologne et ses fans. "Merci pour tout. Dès le premier jour, je me suis senti à la maison. C'était un véritable honneur de jouer devant vos fans, d'être avec mes coéquipiers et de travailler avec le staff et toutes les personnes du club", a-t-il écrit. "Je suis arrivé comme un homme, je pars comme un lion."

Il s'est également exprimé quant à son défi dans son nouveau club. "Je suis très fier et heureux de relever ce nouveau challenge avec le Stade Rennais ! C'est un véritable honneur de rejoindre un club aussi incroyable. Let’s go!!"

Grazie di tutto @BfcOfficialPage! Dal primo giorno mi sono sentito come a casa. È stato un vero onore giocare di fronte a voi tifosi, stare con miei compagni e lavorare con lo staff e tutte le persone della società!!❤️💙



Sono arrivato come un uomo, vado via come un Leone. 🦁 pic.twitter.com/ZSf6uA1WWC — Theate Arthur (@ArthurTheate) July 29, 2022