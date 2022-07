Joan Laporta répond à la pique de Julian Nagelsmann

Après le transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone pour 50 millions d'euros (bonus compris), l'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a piqué les Catalans par rapport à l'argent dépensé sur ce mercato d'été.

Face aux médias, le président du FC Barcelone Joan Laporta a répondu au technicien allemand. "Ce que je demande, c'est qu'ils (Nagelsmann et le Bayern, ndlr) regardent leur compte courant, ils ont gagné beaucoup d'argent avec le transfert de Lewandowski. Je respecte tout le monde et je ne me mêle pas des finances des autres", a lancé le dirigeant du Barça.

Toujours aussi actif, le vice-champion d'Espagne en titre a continué son recrutement impressionnant avec l'annonce d'un accord pour l'arrivée du défenseur central Jules Koundé en provenance du FC Séville jeudi.