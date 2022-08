📷 Dessers réagit avec humour aux rumeurs de transfert à Copenhague : "Si je visite Barcelone, personne ne dit rien"

Cyriel Dessers a été aperçu la semaine dernière à Copenhague. Une photo avait fuité le montrant à table avec Jess Thorup, actuel entraineur du FCK.

La rumeur n'a pas tardé à se diffuser et à enfler, Dessers qui avait évoqué des envies d'ailleurs s'est pourtant expliqué avec humour : "Cette photo de moi à Copenhague est embêtante. Mais ce n'est aussi rien de plus qu'une tempête dans un verre d'eau. Quand je fais un citytrip à Barcelone, personne ne dit rien", a rigolé le buteur.

@FabrizioRomano - Dessers in copenhagen!?! Any news here??? pic.twitter.com/BxLv7ziBCs