Brendan Rodgers : "Tielemans ne veut pas que les choses s'éternisent"

L'avenir du milieu de terrain de Leicester City n'est pas encore clair.

Youri Tielemans fait l'objet d'un intérêt de la part d'Arsenal, bien qu'aucune offre formelle n'ait été formulée jusqu'à présent.

Le Diable Rouge n'a plus qu'un an de contrat au King Power Stadium et Brendan Rodgers a déjà admis que le club devrait vendre avant d'acheter.

Jusqu'à présent, le mercato des Foxes a été "frustrant" selon son coach. Leicester est le seul club à ne pas encore avoir recruté cet été, et accueillera déjà Brentford dimanche pour le premier match de sa campagne de Premier League.

Après Arsenal, Tottenham, Newcastle ou encore Manchester United ont été cités comme autres écuries qui cibleraient le Belge et Rodgers espère une issue rapide pour pouvoir aller de l'avant avec son effectif : "Il y a cette possibilité que Tielemans parte mais il n'y a eu aucune offre pour lui. Nous prenons son départ en compte, et il ne veut pas non plus que les choses s'éternisent", a évoqué le coach au Standard.

Côté Gunners, Mikel Arteta souhaite encore recruter et le Diable Rouge est une cible mais ni Youri Tielemans, ni Leicester City n'ont reçu d'offres malgré l'intérêt. Si rien ne se passe, il quittera les East Midlands libre en fin de saison.