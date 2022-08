L'Union Saint-Gilloise en Europe : une première depuis près de 60 ans

Ce mardi, l'Union Saint-Gilloise vivra un grand moment : son premier match en Ligue des Champions, même s'il ne s'agit que de préliminaires. Les Unionistes font pour l'occasion leur retour en Europe près de 60 ans plus tard...

Nous vous parlons ici d'un temps que les moins de...70 ans ne peuvent pas connaître, ou dont ils peuvent en tout cas difficilement se rappeler. L'Union en ce temps-là vivait ses derniers moments de gloire avant la professionnalisation du football belge, et sa chute progressive dans les divisions inférieures. En 1958, elle participe à la seconde Coupe Internationale des Villes de Foire, plus tard remplacée par la Coupe UEFA, actuelle Europa League.

L'Union Saint-Gilloise devient le premier club belge à y participer ; les équipes sont en effet sélectionnées parmi celles disposant...d'une foire internationale : de nombreux matchs amicaux se déroulant lors de ces foires, l'idée est venue de transformer ces rencontres en une coupe officielle. Cela explique donc la participation de l'USG à une époque où les résultats avaient déjà peu à peu fui le Stade Marien.

Des légendes au Duden

Et l'Union Saint-Gilloise créera l'exploit, atteignant les demi-finales de la compétition. Balayant Leipzig (6-1 au Parc, défaite 1-0 en Allemagne), elle affronte une AS Rome largement favorite en quarts de finale. La Louve aligne quelques légendes. Ainsi, l'homme qui a fait taire le Maracana en 1950, Alcides Ghiggia, buteur en finale de Coupe du Monde face au Brésil, est présent sur la pelouse. Fabio Cudicini, premier à remporter par après les trois Coupes d'Europe (C1,C2 et C3), père du futur gardien de Chelsea Carlo Cudicini, devra cependant se retourner deux fois sur des buts de Hubert Van Dormael et "Tintin" Janssens, qui quittera l'USG peu de temps après.

Alcides Ghiggia (avec le ballon), champion du monde en 1950 avec l'Uruguay, a foulé la pelouse du Parc Duden

Forte de ce succès 2 buts à 0, l'Union ira ensuite tenir bon dans un Stadio Olimpico à moitié garni (ce qui représente tout de même 40.000 personnes, soit ce qui attend l'USG à l'Ibrox Stadium la semaine prochaine !). Un partage 1-1 et une demi-finale face à Birmingham City, bien trop fort pour les héroïques "Apaches (2-4 à l'aller, 4-2 au retour pour les Anglais).

Élimination, mais pas dernière participation pour l'Union Saint-Gilloise, à nouveau sélectionnée pour l'édition 60-61. La Roma prendra sa revanche (0-0 au Duden, 4-1 en Italie) et ira même au bout, décrochant le premier trophée européen de son histoire. La Coupe d'Europe des Villes de Foire perd de sa crédibilité par son mode de qualification non-sportif, au profit de la Coupe des Clubs Champions qui se développe en parallèle. L'Union, en difficulté en championnat et reléguée en 1963 puis en 1965 après être remontée d'emblée, disputera encore deux éditions : en 62-63 et 64-65.

La Juventus, dernier adversaire européen de l'Union

En 1962-1963, les Apaches réalisent même un bel exploit, éliminant l'Olympique de Marseille au premier tour (0-1 à l'aller, 4-2 au retour). Contrainte à un 2-2 cumulé en 8es face au Dinamo Zagreb, l'Union s'incline en match de barrages (3-2). Après un an sans Europe, le club ayant été relégué (le FC Liège et La Gantoise représenteront la Belgique en Coupe des Villes de Foire cette saison-là), l'Union Saint-Gilloise retrouve la D1 et l'Europe en 1964-1965.

L'équipe unioniste qui affronte la Juventus en 1965 (source : site officiel de l'Union Saint-Gilloise)

La Juventus de Turin, futur finaliste battu par le Ferencvaros, sera alors le dernier adversaire européen de l'Union jusqu'à ce mardi. Deux courtes défaites (1-0, 0-1) et c'en sera fini d'une époque dorée pour des Unionistes bientôt rattrapés par leur condition d'amateurs. Le football belge se professionnalise (bien tard), l'USG pas. Après quelques années anonymes en D1, le club fait la culbute définitive en 1973. Il aura fallu attendre 2021 pour retrouver la D1A...et 2022 pour retrouver l'Europe.