Ivan Yagan évoque son nouveau challenge : "Cela m'a pris un certain temps de réflexion"

Libre depuis la fin de son contrat du côté du Lierse Kempenzonen, l'attaquant âgé de 32 ans a décidé de rejoindre la Nationale 1 où il défendra les couleurs de Tirlemont la saison prochaine.

Ivan Yagan a décidé de quitter le monde pro cet été après avoir évolué à Lokeren, Charleroi, le Cercle de Bruges, Saint-Trond, Eupen, Mariehamn en Finlande, le RWDM et le Lierse Kempenzonen. "Je quitte le monde professionnel, cela m'a pris un certain temps de réflexion. Cela faisait un moment que j'y pensais. Je tourne en quelque sorte une page, mais c'est la vie", nous confie Ivan Yagan. "De plus, j'avais une offre concrète en provenance de Chypre, mais je pense que ma famille et moi avons pris la meilleure des décisions en signant à Tirlemont. Un club familial qui ne se trouve pas loin de chez moi et qui possède un bon niveau", souligne l'ancien international arménien qui pense également à sa reconversion.

© photonews

"Cela me permet de consacrer plus de temps à ma famille, de m'entraîner le soir et de débuter mes nouvelles activités. Je suis encore bien fit et en forme pour performer lors de la saison à venir. J'ai marqué 6 buts et distillé 1 assist avec le Lierse la saison dernière, et je n'ai tiré aucun penalty. Au surplus, je n'ai quasiment pas joué la deuxième partie de saison à cause d'un mollet mal soigné. Sans cette blessure, j'aurais fait une très belle saison selon moi", précise l'ailier. "L'option Tirlemont est venue grâce à mon frère puisqu'il a joué là-bas. J'aurais pu attendre jusque fin août, mais le club avait tous les arguments pour que je signe un contrat d'un an ici. J'ai trouvé un bon challenge et j'ai hâte de débuter le nouvel exercice", conclut Ivan Yagan.