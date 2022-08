Sander Coopman (ex-Bruges) se relance en D1B

Laissé libre par l'Antwerp, l'ancien du FC Bruges Sander Coopman va rebondir en D1B.

Sander Coopman (27 ans) quitte la D1A. Le milieu de terrain formé au Club de Bruges était libre après la fin de son bail à l'Antwerp, et s'est engagé officiellement avec le SK Beveren en D1B. Il apportera ainsi son expérience au club du Pays de Waes, qui espère bien décrocher la montée. Coopman compte plus de 100 matchs en D1A et a surtout marqué les esprits à Zulte Waregem, disputant 75 matchs pour 7 buts et 17 passes décisives.