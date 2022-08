Kristof D'Haene : "Heureusement qu'Ilic était là contre Seraing"

Le capitaine du KVK est revenu sur la rencontre gagnée in extremis face à Seraing, et la prochaine échéance, face à Saint-Trond.

Interrogé par Het Laatste Nieuws, Kristof D'Haene a reconnu que Courtrai n'est pas passé loin d'une défaite face à Seraing (victoire finale sur le score de 0-1). "Nous n'avons pas pris un bon départ. Nous avons subi trop de pertes de possession stupides. Heureusement, Marko (Ilic) nous maintient dedans avant la pause (en sortant un penalty, ndlr). C'est un vrai gardien de haut niveau. En deuxième mi-temps, nous avons fait preuve de caractère et nous avons réussi à remporter la victoire. Cette victoire a été bonne pour la confiance et nous devons construire là-dessus."

Ce week-end, ce sera le STVV, un adversaire solide. "Il va falloir travailler dur. Saint-Trond est une bonne équipe, mais nous avons aussi beaucoup de qualité dans notre noyau. On est forts avec Faïz (Selemani) et Radovanovic. Il y a certainement d'autres renforts en route, mais je pense que nous avons déjà une excellente équipe. Nous construisons et je vois que ça se passe bien."