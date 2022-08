Le président de Naples dit stop au recrutement de joueurs africains

Aurelio De Laurentiis ne souhaite plus recruter des joueurs africains à cause de la Coupe d'Afrique des nations.

Alors que le mercato bat son plein, il semblerait que la direction de Naples ait pris une décision quant à sa future politique de recrutement. En effet, Aurelio De Laurentiis, président du club, a annoncé qu'il ne souhaitait plus transférer de joueurs africains à cause de la Coupe d'Afrique des nations.

"Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. Sauf s’ils renoncent à la disputer", a-t-il déclaré à Wall Street Italia.

Trois absents étaient à noter lors de l'édition 2022 de la CAN. Cependant, le fait que la prochaine édition, en 2024, soit organisée en janvier, ne devrait pas ravir le président du Napoli.