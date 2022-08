Van Crombrugge reconnait le mauvais début de match contre Paide : "Nous n'étions pas attentifs"

Anderlecht l'a finalement emporté 0-2.

"Nous devions être attentifs et éveillés dès le début", a déclaré le gardien Hendrik Van Crombrugge au micro de Sporza après la rencontre, qui a notamment dû sortir un gros arrêt sur sa ligne dans la premières minutes du match. "Ce n'était clairement pas le cas. Pour le même prix, vous êtes rapidement menés 1-0 ici. Ensuite, nous aurions dû percer un lourd mur estonien."

Malgré le fait que Mazzù a fait tourner son effectif, cela n'a pas porté à conséquence. "Nous avons assez d'expérience. Quelqu'un comme Yari Verschaeren a déjà 100 matchs au compteur", a fait remarquer Van Crombrugge.

"C'est à nous, en tant que joueurs expérimentés, de prendre les joueurs prêtés avec nous et de les faire se battre pour le club. Nous avons réussi cela dans le passé, et cela peut aussi réussir avec Sebastiano (Esposito) et Fabio (Silva)."

"A partir du moment où tout le monde veut se battre pour le club, on gagne 15%", a-t-il conclu.