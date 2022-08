🎥 Lorenzo Insigne ouvre son compteur en MLS, Gareth Bale également buteur

La MLS se poursuit avec déjà plus de 20 journée de jouées cette saison.

Alors qu'il reste une dizaine de journées à jouer avant la fin de la saison régulière de MLS, plusieurs formations comptent désormais des noms bien connus dans leurs rangs.

Lorenzo Insigne est l'un d'entre-eux. L'Italien a quitté le Napoli et opté pour une aventure au Toronto FC. L'ancien club de Laurent Ciman l'a emporté 3-4 à Nashville, où l'Italien a inscrit son premier but en trois apparitions en MLS.

Gareth Bale pour sa part a palnté le dernier but des siens (87e) en déplacement à Salt Lake City, le second but du Gallois depuis son arrivée à Los Angeles.

Au classement, Toronto (avant-dernier de Conférence Est) a encore du chemin à faire pour accrocher les PO, alors que le LAFC est leader du classement de Conférence Ouest.