Le Barça va se consoler de l'échec Azpilicueta avec un autre joueur de Chelsea

Déjà renforcés cet été en défense par les arrivées du défenseur central Christensen et du piston droit Raphinha, le Barça ,n'en a pas fini de vouloir renforcer son arrière-garde. Récemment, César Azpilicueta a décidé de tourner le dos aux avances catalanes et de prolonger à Chelsea.

Qu'à cela ne tienne, le club culé va enregistrer une nouvelle arrivée, avec un latéral venant lui aussi de Chelsea. Selon les dernières nouvelles et Fabrizio Romano, l'Espagnol Marcos Alonso (31 ans) est sur le point de s'engager avec le Barça. Cela ne serait plus qu'une question de détails. Alonso, qui voudrait rejoindre les Catalans, devrait rapporter moins de 10 millions d'euros à Chelsea.

Le latéral gauche devrait alors normalement concurrencer Jordi Alba. Un contrat de 2 ans, avec une année supplémentaire en option, est évoqué. Le départ d'Alonso, motivé par l'arrivée de Cucurella, a d'ailleurs été confirmé par Thomas Tuchel.

Barcelona will complete Marcos Alonso deal very soon. Negotiations at final stages with Chelsea since Friday and it's just matter of details, Alonso only wants to join Barça as soon as possible. 🚨🔵🔴 #FCB



Final fee will be less than €10m - it will be done this week. pic.twitter.com/rTSPQt4FdO