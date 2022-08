L'Union cherche l'exploit à Glasgow : "Il y aura beaucoup de pression, mais nous devons jouer notre jeu"

L'Union Saint-Gilloise a fait un pas vers la qualification en battant les Glasgow Rangers lors du match aller, mais a encore beaucoup de travail. Karel Geraerts en est conscient.

Qui l'eut cru ? L'Union Saint-Gilloise se déplace à l'Ibrox Stadium avec un avantage de deux buts. Une avance nécessaire au moment de se rendre dans ce temple du football, où la pression sera intense. "J'ai prévenu immédiatement mes joueurs après la victoire : il y a deux matchs et nous n'en avons joué qu'un. Rien n'est décidé, nous comme les Rangers avons nos chances de nous qualifier", entame Karel Geraerts en conférence de presse.

Nous ne monterons pas sur le terrain pour défendre à tout prix

Le public écossais poussera ses joueurs, et l'USG va faire face à une ambiance que la plupart des joueurs n'ont encore jamais connue. "C'est un grand stade, où de grands joueurs ont évolué. C'est certain, ils vont devoir attaquer. Mais il ne faut pas pour autant se contenter de défendre, ce serait mortel", prévient Geraerts. L'Union doit jouer son jeu, selon lui. "Nous n'avons pas l'équipe pour défendre et ne le ferons pas. Je ne connais pas le scénario à l'avance, je ne sais pas comment joueront les Rangers. Je peux juste vous dire que je veux que l'Union joue au football, nous ne monterons pas sur le terrain pour garer le bus".

Quant à la folie qui attend les Unionistes, Geraerts ne la craint pas. "La majorité de mes joueurs sont expérimentés. C'est impossible de prédire comment ils géreront la pression car en effet, ce sera quelque chose d'inédit pour eux. Nous verrons. Mais j'ai 100% confiance en eux. Il s'agira de prendre du plaisir dans ce stade légendaire. Nous ne jouerons pas pour garder le nul, aucun coach ne fait ça", affirme l'entraîneur saint-gillois. "Et j'ai confiance en mes joueurs pour ne pas "choke", comme on le dit en anglais".