Lionel Messi de retour au Barça ? Son entourage répond !

L'actuel joueur du Paris Saint-Germain est cité sur le départ du côté de la capitale française. Cependant, toutes ces rumeurs ne seraient que du vent selon son entourage.

Après des débuts plus que compliqués et en demi-teinte du côté du PSG, Lionel Messi avait été cité sur le retour du côté de Barcelone. Des rumeurs qui avaient pris de l'ampleur suite aux propos du président du club, Joan Laporta, qui avait confié qu'un retour était possible.

Ce dernier parlait d'une "dette morale" envers Messi après la fin de l'histoire d'amour entre le club et le joueur avant son départ pour le PSG.

Cependant, et cela semble logique notamment vu la situation financière du Barça, l'entourage de l'Argentin aurait démenti ces rumeurs quant à un possible retour. "Il n'y a eu aucun rapprochement entre Laporta et Messi", ont-ils confié au Mundo Deportivo.