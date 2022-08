Milan sur le point de prolonger un taulier en défense

Le défenseur fut l'un des grands artisans du titre des Milanais la saison dernière. Il est sur le point de prolonger l'aventure à San Siro.

D'après Gianluca Di Marzio, cela ne serait plus qu'une question de temps avant que Fikayo Tomori (24 ans) ne prolonge à l'AC Milan. Une réunion est prévue ce mercredi et les négocations seraient d'ores et déjà à un stade avancé. On parle même d'un accord de principe. En d'autres mots : l'Anglais devrait prolonger aujourd'hui.

Tomori est désireux de rester à Milan, où on voit en lui un pilier pour le futur. Arrivé en janvier 2021 de Chelsea, le défenseur central anglais a disputé 62 matchs avec Milan. Il y est actuellement sous contrat jusqu'en 2025.