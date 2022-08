Vanzeir concède : "Oui, il y avait peut-être du stress"

L'Union a paru comme paralysée par l'enjeu et l'ambiance ce mardi à Glasgow. Dante Vanzeir a vécu une soirée difficile.

Dante Vanzeir était par moments désespérément seul en pointe ce mardi. L'attaquant doit se languir d'un "véritable" partenaire sur le front de l'attaque, car tout talentueux qu'il soit, Simon Adingra ne paraît pas taillé pour ce rôle. "C'était un match compliqué, ils nous ont forcé à défendre et on tenait bien le coup...dommage qu'on prenne ce but juste avant la mi-temps", regrette-t-il après la rencontre. "Ca aurait été différent, dans le cas contraire".

L'Union a paru déjouer et, contrairement à ce que voulait voir Karel Geraerts, n'a rien fait d'autre que défendre. "Nous étions peut-être un peu bas", concède Vanzeir. "Nous aurions dû être plus calmes en possession de balle, sans vouloir jouer trop haut. Il y avait peut-être du stress également. Maintenant, il faut relativiser, l'Europa League sera belle aussi. On tirera les leçons de nos erreurs".