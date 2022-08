Alexis Sanchez : "Je viens à l'Olympique de Marseille pour remporter des titres"

L'attaquant chilien a admis ne pas tout connaître de sa nouvelle équipe, mais est déterminé à remporter des trophées en cité phocéenne.

Il y a quelques jours, l'Olympique de Marseille est parvenu à attirer Alexis Sanchez en provenance de l'Inter Milan. En conférence de presse, l'attaquant chilien a prononcé ses premiers mots depuis son arrivée en cité phocéenne. "On m'a dit que c'est un club qui a beaucoup d'histoire. Le plus grand club de France. Ils ont déjà remporté la Ligue des Champions et ont gagné le championnat il y a environ dix ans. C'est un défi pour moi de venir ici, car je veux gagner des titres."

"Jouer la Ligue des Champions, c’est toujours quelque chose de très beau quand on est joueur. Moi, j'essaye de remporter des titres partout où je vais. À l’Inter, c’était pareil. Le club n'avait pas gagné le championnat depuis 11 ans. Je pense qu'il y a un très bon noyau et une très bonne équipe dirigeante pour y parvenir."