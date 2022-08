Le match entre Lorient et Lyon est remis : un...festival a ruiné la pelouse lorientaise

Le match entre Lorient et l'Olympique Lyonnais, prévu pour ce dimanche 13h, est reporté en raison de l'état critique de la pelouse locale.

En raison du Festival Interceltique qui se tenait à Lorient ces derniers jours, la pelouse du Stade du Moustoir est impraticable et ne peut pas garantir la sécurité des 22 acteurs pour le match entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais, prévu ce dimanche 13h. Les délégués de la LFP n'ont donc pas eu d'autre choix que reporter la rencontre à une date ultérieure, non communiquée à ce stade...