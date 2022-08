🎥 Superbe but d'un ancien Anderlechtois qui offre la victoire au Beerschot

Les Anversois ouvraient leur saison à domicile face au SK Beveren, dans un Kiel sans supporters.

Le Beerschot recevait Beveren à l'occasion de la première journée de Challenger Pro League (D1B).

Les Anversois, grands favoris pour la montée, n'ont pas manqué leur départ et se sont imposés sur le plus petit écart grâce à Hervé Matthys. L'ancien Anderlechtois est l'auteur de l'unique but de la partie à la 17e, et malgré le fait qu'il semble vouloir centrer, le but est superbe et s'avère très importante.

Cette première rencontre de la saison s'est jouée dans un stade vide, sanction de la fin de saison dernière. Le Beerschot a été la meilleure formation sur la pelouse mais a manqué plusieurs occasions de doubler la mise. Beveren était dangereux par accoups, avant d'être réduits à dix suite à l'exclusion de Van den Bergh (61e) après une faute sur Maderner.

Dans les arrêts de jeu, Mertens recevait également la rouge (deuxième carton jaune) et laissait le Beerschot à dix, mais sans conséquences les Anversois qui n'ont pas manqué leur entrée en matière avant leur déplacement au SL 16 FC. Beveren accueillera Virton lors de la prochaine journée.