Première titularisation en Premier League pour Orel Mangala

S'ils ne sont pas encore sur le point de rejoindre l'équipe nationale et de disputer la Coupe du Monde, nos jeunes espoirs fêtent successivement leurs débuts en Premier League. Après Roméo Lavia la semaine dernière, c'est Orel Mangala qui célèbre sa première titularisation cet après-midi face à West-Ham.

Monté au jeu durant 15 minutes face à Newcastle la semaine dernière, le jeune milieu de terrain va donc disputer la première rencontre à domicile de Premier League de Nottingham Forest en 23 ans. Coup d'envoi à 15h !

Steve Cooper names his side ahead of our first home @premierleague fixture in 23 years 👊 pic.twitter.com/2MGfVjgwUE