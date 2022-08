🎥 Malgré la défaite, Largie Ramazani réussi à marquer un but à Thibaut Courtois

Le jeune joueur a fait parler son talent face au portier des Diables Rouges.

Le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard s'est imposé de justesse (1-2) face à Almeria pour l'ouverture de la saison en Liga. L'un des points forts de la soirée restera le but inscrit par Largie Ramanazi pour les locaux.

Le jeune joueur belge a réussi à tromper Thibaut Courtois sur sa frappe après seulement six minutes de jeu. Un joli but mais qui n'aura pas suffi puisque les Madrilènes sont revenus dans la rencontre grâce à Vazquez et Alaba.