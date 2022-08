Adrien Trebel connait bien son prochain adversaire : "En Belgique, Les Young Boys joueraient le titre"

Les Mauves rencontrent ce jeudi les Young Boys de Berne en barrages de Conference League. Un adversaire qu'Adrien Trebel a déjà affronté lors de son prêt en Suisse la saison dernière.

Bien que Lausanne, le club où Trebel a évolué en seconde partie de saison dernière, ait été relégué, ils n'ont jamais perdu contre les Young Boys. "J'ai fait match nul deux fois et j'ai même donné une passe décisive dans ce stade", s'est rappelé le Français en conférence de presse, dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Néanmoins, nous ne devons pas sous-estimer les Young Boys. Cette équipe se classerait certainement parmi les quatre premières en Belgique et jouerait pour le titre."

"Ils ont déjà remporté plusieurs titres ici en Suisse", poursuit Trebel. "D'accord, la saison dernière, ils n'ont terminé que troisièmes, mais en même temps, ils ont tenu face à Manchester United en Ligue des champions. Ils s'en sortent aussi bien avec leur nouvel entraîneur."

Mazzù m'a dit que je devais redevenir la meilleure version de moi-même

Persona non grata la saison dernière sous Kompany, Trebel est revenu un peu de nulle part et semble renaître sous Mazzù. " Au début de la préparation, j'ai eu une conversation avec le coach et il m'a dit que je devais redevenir la meilleure version de moi-même", explique Trebel.

"L'an dernier à Lausanne, j'ai juste repris le rythme et maintenant je suis de retour sur la bonne voie comme avant. Plus je travaille dur, mieux je me sens", affirme-t-il. "Cela ne me dérange pas que nous jouions ici sur du gazon artificiel. Mon corps peut gérer ça."