Cristiano Ronaldo "va tout révéler" : "Les médias ne font que mentir"

Cristiano Ronaldo est au centre d'un vrai tourbillon médiatique cet été. Le Portugais souhaiterait quitter Manchester United, qui ne veut pas le voir partir. Alors que les Red Devils loupent complètement leur début de saison, il devrait bientôt s'exprimer.

Tout a déjà été écrit sur l'été de Cristiano Ronaldo, ses prétendues volontés de départ, les discussions entre son agent et divers clubs et son refus de venir s'entraîner avec Manchester United durant quelques semaines. Mais selon CR7 lui-même, tout ou presque serait faux. Le Portugais s'est exprimé via Instagram, répondant à un commentaire.

"Les médias ne font que mentir. J'ai un carnet dans lequel je note tout. Ils n'ont été dans le vrai que 5 fois sur 100 depuis le début de l'été", affirme Cristiano Ronaldo. "La vérité éclatera quand je donnerai une interview d'ici quelques semaines". On imagine que le quintuple Ballon d'Or aura des choses à dire. En attendant, il semble rester à Manchester United malgré les rumeurs incessantes.