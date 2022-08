Jérémy Doku a bien débuté son redressement sportif

Après une saison très compliquée, Jérémy Doku doit retrouver ses sensations pour redevenir un joueur qui compte au Stade Rennais.

La saison 2021-2022 de Jérémy Doku a été très compliquée. Une blessure au genou, une autre au mollet et au final, un bilan loin des attentes : 18 rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 2 passes décisives. C'est peu pour un garçon qui avait illuminé la pelouse du Munich lors du quart de finale de l'Euro contre l'Italie.

Et en football, les choses vont vite, très vite. Pendant que le Diable Rouge rongeait son frein et se soignait loin des pelouses, d'autres joueurs ont posé leurs valises dans le onze de départ de Genesio. Bourigeaud, Terrier ou encore Sulemana ont marqué des points.

Mais soyons positifs : en ce début de saison, Doku semble en parfaite possession de ses moyens. Il a réussi deux belles montées au jeu lors des deux premières rencontres de Ligue 1 et même s'il n'a pas encore été décisif, c'est un bon début. Il doit y aller pas à pas pour rester fit, et surtout pouvoir bientôt bousculer la hiérarchie rennaise.

Et il doit y parvenir. Tout le monde le sait, dans quelques semaines, ce sera la coupe du monde au Qatar et dans le secteur offensif, il y a du monde pour prendre une place dans les 25. Certains vont être titulaires et seront dans l'avion. Ce serait dommage que l'ancien Anderlechtois reste en Bretagne.