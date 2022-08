Les U23 de Charleroi dans la cour des semi-pros

Ce mercredi soir, les U23 de Charleroi, ou Zebra Elites, entament leur championnat.

Des débuts à la Neuville

Il n'est jamais trop tard pour le rappeler : ce mercredi, la Nationale 1 (ex-D1 Amateurs) reprend avec en son sein 4 équipes U23 : le Jong Gent (La Gantoise), l'Antwerp B, OHL B et les Zébra Elites, à savoir les U23 du Sporting Charleroi. Comme la plupart de ces équipes de jeunes, les Zébra Elites n'évolueront pas "à la maison" : c'est le voisin, l'Olympic Charleroi, qui accueillera les zébrions dans son stade de la Neuville. Le premier match a lieu ce mercredi soir contre Tirlemont (Tienen).

L'entraîneur

Le coach des U23 du Sporting Charleroi est le Franco-Algérien Abder Ramdane. Une belle promotion pour lui qui dirigeait jusque là les U18, et aura sous ses ordres quelques uns des jeunes talents qu'il y connaissait déjà. Ramdane a de l'expérience puisqu'il a déjà été entraîneur adjoint dans 5 pays différents (Allemagne, Grèce, Roumanie, France et Belgique), notamment à l'Union Saint-Gilloise en 2018-2019, avec Luka Elsner qu'il accompagnera à Amiens.

Un noyau très jeune

Le groupe est officiellement U23 mais en pratique, il pourrait presque être une équipe U21 puisqu'un seul joueur y passe la barre des 21 ans : il s'agit d'Adrien Bongiovanni, arrivé du Standard pour renforcer l'équipe. Charleroi n'a pas (encore) trouvé la perle rare qui pourrait encadrer ces gamins où l'expérience fait défaut. Ironiquement, le seul joueur du groupe des Zébras Elite à avoir signé un contrat professionnel au RCSC est...le plus jeune du noyau : il s'agit de Roméo Monticelli, 16 ans à peine et qui sera l'un des noms à suivre.

Bongiovanni, lui, sera le plus expérimenté du noyau puisqu'il compte 25 matchs en Jupiler Pro League avec le Cercle de Bruges. Ancien espoir du Standard et de l'AS Monaco, Adrien Bongiovanni a vu sa carrière prendre plus de temps que prévu à décoller. Il avait rejoint le Standard, un peu à la surprise générale, en janvier dernier. L'idée était qu'il accompagne le SL 16 en D1B mais Bongiovanni évoluera finalement en Nationale 1 avec les Zébras Elites.

© photonews

Il n'est pas le seul à débarquer des jeunes du Standard : Michy Ntelo (21 ans) sera l'atout offensif n°1 des jeunes carolos. Il reste en effet sur une saison à 10 buts en D2 néerlandaise, prêté à Maastricht la saison passée. Un peu étonnant de le voir opter pour un passage à cet échelon, mais Ntelo aura à coeur de prouver qu'il a le niveau pour le football professionnel belge.