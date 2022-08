Nouveau résultat frustrant pour Vincent Kompany : "Cela prendra du temps"

Burnley a été contraint au nul par Hull City, malgré une belle prestation et 77 % de possession. Les Clarets semblent avoir quelques difficultés mais leur coach Vincent Kompany sait que ce n'est encore que le début.

"Si vous prenez les 4 matchs, je pense qu'ils étaient très bons en termes de performances", a-t-il déclaré après le match. "Je pense que cela prendra du temps avant que cela porte ses fruits."

"Nous avons assez d'opportunités, mais peut-être que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'un peu de temps. Chaque occasion que nous avons créée jusque maintenant n'a pas été par coincidence."

"Nous devons prendre du volume, et viendront alors les buts (...) C'était une nouvelle performance dominante, il nous manque juste le résultat."

Avec 5 points sur 12, Burnley est actuellement 10e de Championship.

