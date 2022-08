🎥 Jean-Luc Dompé fait ses adieux à Zulte : "Malgré des moments difficiles, vous m'avez toujours soutenu"

L'ailier quitte l'Essevee et rejoint les rangs d'Hambourg.

C'est désormais officiel : Jean-Luc Dompé (27 ans) rejoint le Hambourg SV, pensionnaire de 2. Bundesliga. L'ailier français a tenu à adresser un message à Zulte-Waregem, club qu'il a rejoint en 2020 et pour lequel il aura joué 73 matchs, inscrit 8 buts et délivré pas moins de 21 assists. La saison dernière, il a fini troisième meilleur passeur de Pro League.

"Aujourd'hui, un nouveau challenge s'ouvre à moi", débute l'ailier français. "Je voulais vraiment remercier tous les coachs que j'ai pu avoir. Que ce soit Francky Dury, Timmy Simons, Davy De Fauw et aussi coach Mbaye (Leye)."

"Je voulais aussi remercier tous les coéquipiers avec qui j'ai pu jouer et qui m'ont permis d'être performant."

"Et remercier les fans, qui m'ont soutenu de la première à la dernière minute. Même si je suis passé par des moments difficiles, vous ne m'avez jamais lâché et m'avez toujours soutenu. Un grand merci à tout le monde et j'espère qu'on se reverra bientôt. Forza Essevee !", a-t-il remercié.