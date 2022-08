OFFICIEL : Casemiro est un joueur de Manchester United

Ce sera l'un des transferts de cet été : Casemiro (30 ans) quitte le Real Madrid et s'engage pour trois ans à Manchester United. L'international brésilien (63 caps, 5 buts) avait rejoint le Real en 2013 en provenance du FC Sao Paulo, disputant d'abord une saison en prêt au FC Porto. Il était par la suite devenu l'un des patrons du Real Madrid, disputant pas moins de 336 matchs pour la Maison Blanche (31 buts, 29 passes décisives).

Casemiro, cependant, souhaitait changer d'air. Après avoir tout gagné, et notamment cinq (!) Ligues des Champions avec le Real Madrid, il va donc découvrir la Premier League. Manchester United a pour l'occasion déboursé 60 millions d'euros pour s'offrir l'Auriverde, qui va devoir aider les Red Devils à relever la tête après un début de saison cataclysmique.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC