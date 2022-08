📷 De Ketelaere, Saelemaekers et Origi porteront ce troisième maillot avec l'AC Milan

Milan a révélé un troisième set de maillots pour la saison 2022-2023.

Pour l'occasion, l'AC Milan a enfreint une nouvelle règle, décidée en 2022 par la ligue italienne : celle d'interdire les maillots away et third de couleur verte. En cause, le peu de visibilité des sponsors suite au manque de contraste entre la pelouse et les maillots verts. Cette règle ne concerne pas les clubs dont le vert est la couleur principale (exemple : Sassuolo).

Mais Milan n'en a que faire, visiblement (ou ne portera ce maillot qu'en Europe, où la règle ne s'applique pas) : le troisième maillot des Rossoneri sera vert kaki.