L'international algérien Sofiane Feghouli aurait été approché par un club belge

Sofiane Feghouli est un joueur libre et au vu de son CV, il attire les regards.

À 32 ans, Sofiane Feghouli est peut-être l'un des joueurs les plus expérimentés et au plus beau CV à être libre de tout contrat cet été. Mais l'ailier est sans club depuis juillet et la fin de son bail au Galatasaray. Selon Foot Mercato, il pourrait compter sur l'intérêt de nombreux clubs.

En plus de clubs turcs et du Moyen-Orient, Feghouli aurait ainsi été contacté par au moins un club belge. L'identité de ce club n'est pas dévoilée mais au vu du salaire de l'international algérien (76 caps, 20 buts), on imagine que seul un club du haut de classement pourrait se le permettre...