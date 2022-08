Onana garde un bon souvenir de ses débuts à Everton : "L'accueil des supporters était incroyable"

Le jeune Belge est monté au jeu face à Nottingham Forest ce samedi après-midi.

Everton a été contraint au partage par Nottingham Forest ce samedi en Premier League, Un résultat que n'espérait pas Amadou Onana pour sa première mais ce n'est pas le souvenir qu'il en gardera.

"L’accueil des supporters était incroyable ! Entendre les supporters chanter mon nom… Je dois les remercier pour ce soutien", a-t-il déclaré après la rencontre dans des propos retranscrits par Belga.

Malgré sa montée au jeu, le jeune Belge n'a pas réussi à faire la différence même avec le discours motivant de son entraîneur, Frank Lampard : "Quand je suis arrivé, le coach m'a dit d'être moi-même et de donner de l'énergie à l'équipe".

"Je dois encore m’habituer à cette nouvelle compétition. C’est un football différent, avec un rythme différent. C’est plus physique et c’est plus rapide."