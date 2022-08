Watford et Udinese, petit arrangement entres amis

Belle opération pour Watford. Après avoir acheté le latéral gauche Hassane Kamara (28 ans) seulement 4 millions d'euros à Nice l'hiver dernier, les Hornets ont revendu l'international ivoirien à l'Udinese pour un montant estimé à 20 millions d'euros ce mardi !

Etant donné que les deux clubs appartiennent au même propriétaire, la famille Pozzo, l'ancien Rémois a toutefois été prêté au club de Championship pour la saison. Kamara s'est engagé en Italie pour 4 ans plus une année en option.

