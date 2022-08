Bruno Fernandes: "Ronaldo? Il parlera bientôt"

Le milieu de terrain portugais semble savoir certaines choses à propos du futur de con compatriote et coéquipier.

Cristiano Ronaldo (37 ans, 3 apparitions en Premier League cette saison) va-t-il quitter Manchester United ? Nul ne le sait. Interrogé au sujet de son compère de l'attaque, le milieu offensif Bruno Fernandes (27 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) n'a pas voulu donner de pistes.

"Il y a beaucoup de spéculations, mais il n'y a personne de mieux que Cristiano Ronaldo pour en parler. Je sais peut-être une chose ou deux, mais je ne serai pas celui qui le dira. Pour l'instant, c'est un joueur de United, je ne sais rien de son avenir, s'il va partir ou non. Comme il l'a dit, il parlera bientôt et ils auront le temps d'entendre ses mots et ce qu'il a à dire", a d'abord expliqué le meneur de jeu pour Eleven Sports.

"Je ne pense pas que quiconque ait montré jusqu'à présent qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que Cristiano ne reste pas. Il peut continuer à un haut niveau et nous donner beaucoup de buts mais c'est sa décision. Nous devons respecter ce qu'il veut faire, quoi qu'il veuille faire. S'il reste, nous en serons heureux, s'il part parce qu'il pense que c'est mieux pour lui, je serai personnellement heureux pour lui. Le plus important est qu'il aille bien, au plus haut niveau et qu'il rende notre pays fier", a rajouté Fernandes.