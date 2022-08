Chancel Mbemba balaie les polémiques : "Les gens parlent pour te décourager"

L'ancien défenseur d'Anderlecht a récemment été objet de suspicions quant à son âge.

Arrivé cet été à Marseille, Chancel Mbemba (28 ans) a été lié à une polémique dont il se serait bien passé. Les médias portugais avaient en effet révélé il y a plusieurs mois que l'ancien défenseur d'Anderlecht n'avait pas été prolongé par Porto suite à des suspicions liées à son âge. Une enquête de la FIFA a révélé que le joueur avait été enregistré à 4 dates de naissances différentes étalées sur 6 ans.

Interrogé par l'AFP, Mbemba est revenu sur ces polémiques. "Je ne calcule pas ça. Moi je suis droit. Ce sont des petits trucs, des gens qui parlent pour me décourager, me distraire. Mais mon objectif a toujours été clair et ça ne m'a pas du tout gêné. Des gens continuent, moi je fais mon boulot", a-t-il assuré.