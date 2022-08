Sunderland Till I Die : En route pour la saison 3 ?

Le célèbre série Netflix sur le club de football anglais devrait revenir pour une nouvelle saison.

Le 14 décembre 2018, Sunderland Till I Die était ajouté dans le catalogue Netflix. Cette série, parcourant la vie privée et publique du club de football de Sunderland, avait connu un franc succès en Angleterre et en Europe. Lors de ce premier opus, on y voit les Black Cats disputer leur première saison en Championship après la relégation de Premier League la saison précédente.

Près de 18 mois plus tard, le club, alors pensionnaire de League One, revenait sur nos écrans pour une seconde saison qui avait également conquis. Selon divers médias anglais, plusieurs caméras Netflix auraient été aperçues au Stadium Of Light ce matin, ce qui laisserait fortement présager le début du tournage de la saison 3 de la série.