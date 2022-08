🎥 Largie Ramazani buteur, Almeria l'emporte face à Séville

Après son but face au Real Madrid lors de la première journée de LaLiga, Largie Ramazani a de nouveau fait parler la poudre hier soir.

Son but a pesé dans la balance car il a permis à Almeria de l'emporter face au FC Séville. A nouveau titulaire, le Belge répondait à l'ouverture du score d'Óliver Torres (30e) en égalisant peu avant le repos (42e). Sadiq (55e) plantait pour sa part le but de la victoire.

Ramazani poursuit ainsi son très bon début de saison en Andalousie, avec deux buts en trois titularisations. Le promu Almeria compte quatre points sur neuf avant d'affronter Valladolid.

