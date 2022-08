Erik ten Hag satisfait après la victoire mais évoque de possibles renforts

Après un début de saison catastrophique, United semble remis sur les bons rails.

La victoire face à Liverpool semble avoir reboosté Manchester United, qui en a enchainé une seconde face à Southampton.

Critiqué et déjà sous la pression médiatique et des supporters, Erik ten Hag garde son calme et estime que son équipe progresse : "Je pense que les joueurs ont retenu la leçon contre Brentford. Nous étions plus compacts pour faire face aux longs ballons", a analysé ten Hag au micro de la BBC.

Le Néerlandais a qualifié la volée de Fernandes de "fantastique" avant d'ajouter : "Je pense que c'était notre meilleure phase du match, après la mi-temps nous avons immédiatement pris le contrôle du jeu. Nous avons laissé le ballon circuler et nous avons eu trois bonnes occasions. C'est comme ça que je veux jouer. Bien sûr, il y a encore de la place pour s'améliorer, nous devons être plus en contrôle, mais nous ne faisons que commencer. Nous pouvons faire mieux, c'est clair."

"Si un bon joueur est disponible, nous tenterons de le faire venir. Nous restons attentifs et prêts jusqu'aux dernières secondes du mercato", ponctuait le coach mancunien qui laisse ainsi comprendre qu'il pourrait encore se renforcer.