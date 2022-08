Reims et ses Belges tiennent Lyon en échec, premier but pour Junya Ito

Bon résultat pour les Champenois, qui n'ont malheureusement pas tenu leur avance jusqu'au bout.

Sans Foket mais bien avec Faes et Busi, Reims a partagé l'enjeu ce dimanche face à l'Olympique lyonnais. Les Champenois ont même ouvert le score à la 24e, avec un but de l'ancien Genkois Junya Ito et un assist de Maxime Busi.

Les Rémois ont été réduits à 10 en seconde période. Lyon est revenu au score en fin de match (86e) grâce à Dembélé. Un bon point, mais Reims peut être déçu de ne pas avoir tenu plus longtemps...