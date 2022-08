Un retour en Belgique, une bonne solution pour Nacer Chadli ?

Evoluant depuis deux saisons à l'Istanbul Basaksehir, le Diable Rouge est cité au Sporting de Charleroi. Un retour en Belgique, pour se remettre en évidence et, qui sait, s'attirer à nouveau les faveurs de Roberto Martinez ?

A 33 ans, Nacer Chadli peut se targuer d'avoir eu une carrière riche. Passé par Twente, West Brom, Tottenham puis Monaco, l'ancien jeune du Standard de Liège évolue dorénavant au Basaksehir, en SuperLig turque.

Le Basaksehir, la grisaille turque

A Istanbul, Chadli entame sa première saison blessé. Dans un Basaksehir champion national en titre, qui dispute la Ligue des Champions, il ne dispute que 22 matchs toutes compétitions confondues, pour 4 buts et 3 assists. Le Basaksehir réalise une saison largement inférieure aux attentes et aux ambitions, se classant seulement 12e.

La saison suivante, le Basaksehir termine 4e mais Chadli n'a pas une influence primordiale sur ce retour dans le haut du classement. Le Belge dispute 28 matchs de championnat. Il est souvent titulaire ou monte en cours de jeu, mais manque plusieurs rencontres suite à de nouveaux pépins physiques. Il ne trouve la faille qu'à une seule reprise.

Manquant les deux confrontations contre l'Antwerp en barrages de Conference League à la suite, à nouveau, de pépins physiques, Chadli s'apprête donc à vivre une nouvelle saison à Istanbul. Au vu de ses deux exercices précédents, il serait compréhensible de le voir décider de changer de club. Le Sporting de Charleroi guette et serait désireux d'offrir au droitier un retour en Belgique.

Un retour en Belgique, le bon filon ?

Si Chadli signe au Mambourg, il sera assuré de bénéficier d'une fenêtre d'exposition bien plus médiatisée qu'en Turquie. Il sera assuré d'être la star incontestée du Sporting, comme lors de son passage à Anderlecht, d'ailleurs. Chez les Mauves, Chadli n'avait certes disputé qu'une vingtaine de matchs, mais s'était montré décisif à 8 reprises et distillé 5 assists. C'était d'ailleurs sous Kompany puis Vercauteren qu'il avait été nommé capitaine, et aligné presque uniquement en tant qu'ailier gauche.

Certes, Anderlecht était en pleine reconstruction, ce qui n'est pas le cas de Charleroi, dans le prolongement du mandat et des idées que Still met en place. Néanmoins, un joueur d'une telle d'expérience et polyvalence pourrait être un renfort de choix pour les Zèbres, dont les difficultés offensives avaient notamment été mises en exergue lors de certains moments de la saison dernière.

Un retour en Belgique permettrait donc à Chadli de se remettre en évidence avant la Coupe du monde, c'est évident. Roberto Martinez aime son profil et a récemment déclaré qu'il pourrait encore compter sur lui. D'ailleurs, depuis son départ au Basaksehir, Chadli a encore revêtu à 7 reprises le maillot des Diables - avec qui il compte désormais 66 caps.

Reste donc à voir si le déménagement se fera...