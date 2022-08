Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) a un accord avec un club de Ligue 1 !

Le dossier, qui semblait bouché, se serait davantage décanté ces dernières heures. Mais cela reste loin d'être fait...

D'abord sur les tablettes de Tottenham, Ruslan Malinovskyi (29 ans) a ensuite vu l'Olympique de Marseille se positionner comme prétendant numéro 1. Seulement, les propositions salariales venant de l'OM n'avaient pas du tout convaincu le joueur. De plus, alors que Cengiz Under avait été proposé comme échange dans le deal, le Turc ne voudrait pas aller à Bergame et cela n'aurait pas enchanté les dirigeants de la Dea. Les Bergamasques se montreraient également très gourmands : 25 millions d'euros selon certaines sources.

Selon RMC, la situation pourrait s'être décantée, du moins du côté du joueur. Le média sportif français annonce en effet qu'un accord a été trouvé avec l'enrourage de l'Ukrainien au niveau contractuel et salarial. Le problème, c'est que l'Atalanta demande une somme considérée actuellement comme bien trop élevée par l'équipe de Pablo Longoria. L'OM devra donc faire un réel choix pour attirer l'ancien de Genk, mais ne compterait pas dépenser plus que de raison en cette fin de mercato. Surtout que le club phocéen veut encore dégraisser son effectif. Malinovskyi, à qui il reste un an de contrat, peut quitter l'Atalanta : son coach Gian Piero Gasperini aurait ouvert la porte à un départ.