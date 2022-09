🎥 Un jeune Belge remporte le prix du but de l'année en Eredivisie

Lors des cérémonies du "Dutch Golden Shoe", Cyril Ngonge a remporté le prix du but de la saison 2021-2022 en Eredivisie.

Lors de la dixième journée du défunt championnat des Pays-Bas, Groningen s'est imposé 2-0 sur sa pelouse face à l'AZ Alkmaar. Lors de cette rencontre, Cyril Ngonge a ouvert le score à la vingtième minute d'une magnifique aile de pigeon, hors de portée du gardien.

Lors de la cérémonie des "Dutch Golden Shoe", ce but du jeune Belge de 22 ans a été élu comme le plus beau de la saison en Eredivisie. Une belle récompense pour celui qui poursuit sur sa lancée de la saison dernière, ayant déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises et délivré une passe décisive en quatre rencontres de championnat avec Groningen.