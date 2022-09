Avec Tielemans titulaire, Leicester chute encore face à Manchester United

Les Foxes se sont à nouveau inclinés et sont lanterne rouge de Premier League. Mais, au moins, Youri Tielemans est toujours là.

Ce jeudi, Leicester City accueillait Manchester United. Avec Youri Tielemans, fortement concerné par un départ, mais sans Castagne ni Praet, les Foxes se sont inclinés pour la 4e fois d'affilée.

Les Red Devils ont pris l'avantage et ne l'ont plus perdu grâce à un but de Jadon Sancho, en grande forme en ce début de saison, à la 23e minute. Ca va mieux à ManU, qui est 5e.

Il serait bien surprenant de voir partir Tielemans à Arsenal désormais...