Ligue 1 : Lyon écrase Angers !

L'Olympique Lyonnais n'a laissé aucune chance à Angers ce samedi en Ligue 1.

Lyon reste invaincu cette saison en Ligue 1, et remporte une quatrième victoire en championnat. L'OL recevait Angers ce samedi et n'a fait qu'une bouchée de son adversaire (5-0). Toko Ekambi et Lacazette ont fait le break en première période, avant qu'en seconde période, un second but de Toko Ekambi et des réalisations signées Lukeba et Dembélé ont ensuite fixé le score en faveur de Lyon.

Avec 13 points en 5 rencontres, Lyon est sur le podium, à égalité de points avec le PSG et 3 unités derrière l'Olympique de Marseille. Angers est avant-dernier avec 2 unités en 6 rencontres.

03/09/2022 17:00 Auxerre - Marseille 0-2 03/09/2022 19:00 Lyon - Angers 5-0 03/09/2022 21:00 Nantes - PSG 0-1