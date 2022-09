Roméo Lavia : un cador anglais a tenté de transférer le Belge le dernier jour du Mercato

Roméo Lavia a fait parler de lui en cinq rencontres de Premier League, avec un but à la clé.

Pour sa première saison en pro, le Belge de 18 ans à peine confirme le talent démontré en jeunes, à Anderlecht comme à Manchester City.

Alors que le mercato vient de se clôturer dans les championnats majeurs, Fabrizio Romano a évoqué un intérêt de Chelsea pour le Belge. Il évoque ainsi que les Blues ont voulu attirer Lavia dans les derniers instants du mercato, avec une proposition verbale de 50 millions de livres.

Celle-ci a été rejetée par Southampton, qui avait versé 12 millions de livres à Manchester City pour enrôler le médian belge. Le champion en titre a cependant vu venir la chose, et a ajouté une clause de rachat de 40 millions de livres pour Lavia.

