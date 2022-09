LaLiga : victoire sur le fil de l'Espanyol à Bilbao

L'Athletic Bilbao reçevait ce dimanche l'Espanyol Barcelone à San Mames. Dans un match fermé, les Basques ont concédé la défaite en fin de rencontre.

Poussé vers la sortie et libéré par le FC Barcelone - alors qu'il lui restait deux ans de contrat, Martin Braithwaite a donné la victoire à ses nouvelles couleurs (83e). Des débuts de rêve pour le Danois.

Bilbao est 6e avec 7 points sur 12. L'Espanyol gagne son premier match de la saison et est 14e avec 4 unités.

A debut goal for Martin Braithwaite! 👀



With his tough time at Barcelona at an end, he's now up and running for their rivals Espanyol 🔵⚪ pic.twitter.com/X1gcxK5jyw