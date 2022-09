Lille relève la tête à Montpellier

Après sa défaite contre Nice, Lille a bien réagi en décrochant un succès logique sur la pelouse de Montpellier (3-1) ce dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1.

Les Lillois sont présents dès le coup d'envoi et passent tout près de l'overture du score. Mais Lille décidait de donner un coup de pouce à son adversaire. Et après une mauvaise passe en retrait de Fonte qui offrait une énorme occasion de but à Wahi, c’est le gardien lillois Jardim qui se loupait totalement sur un long ballon de Ferri, laissant au même Wahi l’opportunité de lober Fonte pour marquer dans le but vide (1-0, 20e). Les Dogues ont bien réagi ensuite. Et si Carvalho repoussait deux tirs de Gomes, le portier montpelliérain devait s’incliner sur l’égalisation de David (1-1, 41e). L'expulsion de Valère Germain dans la foulée change la donne et ouvre un boulevard aux Lillois.

En supériorité numérique, Lille confisquait le ballon à son adversaire en seconde période. Et Montpellier ne résistait pas bien longtemps. Sur une nouvelle frappe de Gomes, la troisième de la partie, Carvalho ne pouvait que constater les dégâts (1-2, 57e). Derrière, Montpellier n’a jamais trouvé les ressources pour renverser la situation face à une équipe nordiste qui maîtrisait les débats et tuait le suspense en fin de match sur un doublé de David (1-3, 90e+5). Un succès logique pour les Dogues.