Massimiliano Allegri confirme : "Pogba ? Pour janvier"

Coup dur pour la Juventus de Turin : la recrue phare de l'été, Paul Pogba, va d'ores et déjà manquer toute la première partie de saison.

Paul Pogba a été opéré cette semaine au ménisque, ce qui signifie une longue absence. On parle de 6 à 8 semaines, ce qui lance d'ores et déjà l'international français dans une course contre la montre pour disputer la Coupe du Monde 2022. Mais les signes ne trompent pas : Massimiliano Allegri n'a pas l'air de compter sur son joueur avant...2023.

"Il faut être lucide, nous récupérerons Paul Pogba en janvier", a déclaré l'entraîneur de la Juventus en conférence de presse. "Il ne reviendra pas avant novembre sur les terrains. J'espère le récupérer avant la Coupe du Monde mais il ne reste que 45-50 jours. Jouera-t-il la Coupe ? Ce n'est pas mon affaire". Côté français, le journal L'Equipe affirme déjà qu'il faudrait "un miracle" pour voir Pogba défendre son titre avec les champions du monde 2018 au Qatar...