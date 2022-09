Neymar/Mbappé : la relation entre les deux joueurs est toujours tendue

Le duo d'attaque du Paris Saint-Germain ne semble toujours pas avoir réglé ses problèmes.

Plus les semaines passent et plus les problèmes et autres polémiques s'invitent au Paris Saint-Germain. Si l'on savait déjà que la relation entre Neymar et Mbappé n'était pas au beau fixe, il semblerait que les choses ne s'améliorent pas.

Selon L'Equipe, le Brésilien serait frustré par le comportement et les choix en match de son coéquipier. En effet, sur les images télé, on a vu Neymar frustré lors d'une action de Mbappé face à la Juventus qui aurait pu être une passe mais s'est finie par un tir hors cadre du Français.

Le quotidien français va encore plus loin puisqu'il révèle qu'après la rencontre, alors qu'un employé du club aurait demandé à Neymar s'il comptait parler à la presse, ce dernier aurait confié : "si je parle ce soir, ça va créer des problèmes".

Heureusement pour l'instant... Paris gagne.